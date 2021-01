Ainda não há previsão para a chegada das doses da CoronaVac à cidade Foto: Lucas Madureira

Por O Dia

Publicado 18/01/2021 15:58 | Atualizado 18/01/2021 16:38

ARRAIAL DO CABO – O secretário interino de Saúde de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, Felipe Simas, afirmou nesta segunda-feira (18), que a cidade aguarda o recebimento de cerca de 10 mil seringas, para serem utilizadas no Plano de Vacinação contra a Covid-19, no município. Felipe também afirmou que irá se reunir com o secretário de Estado de Saúde, para saber quantas doses da Coronavac, a cidade deve receber.

Ainda não há previsão de quando será dado início a imunização na cidade, segundo a Prefeitura. “Após essa reunião, saberemos a quantidade de doses, como iremos atacar inicialmente, na nossa cidade, o quantitativo... Até esse exato momento, estamos trabalhando, aguardando o Estado, para que possamos definir esse nosso Plano de Vacinação”, afirmou Felipe.



Procurada pelo O DIA, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) ainda não confirmou a quantidade de doses da CoronaVac que será enviada para Arraial do Cabo.



IMUNIZAÇÃO COMEÇA ÀS 17H NO RIO



