Trabalhos de limpeza no município têm sido frequentes Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 18/01/2021 16:37 | Atualizado 18/01/2021 16:41

ARRAIAL DO CABO – Uma ação de limpeza retirou dezenas de pneus, nesta segunda-feira (18), do fundo do mar de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio. Segundo a Prefeitura da cidade, a ação foi realizada pela Fundação Instituto de Pesca de Arraial do Cabo (FIPAC), em parceria com uma empresa de resgate, que tem um posto na Marina dos Pescadores.