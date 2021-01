Além de obras na encosta da Prainha, rodovia também vai receber operação tapa-buracos Foto: Lucas Madureira

ARRAIAL DO CABO – Representantes da Prefeitura de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, se reuniram nessa terça-feira (19), na capital, com o presidente do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), Luis Roberto Pereira, em uma audiência para discutir obras de melhorias na RJ-140. Segundo a Prefeitura, na audiência, ficou definido que o órgão, responsável pelas rodovias estaduais, fará uma obra emergencial de contenção da encosta na Prainha.

O município, no entanto, não informou qual a previsão de início dos trabalhos. Além disso, a Secretaria Municipal de Obras disse que enviará para o DER um levantamento, solicitando também uma operação tapa-buracos, nos distritos e na RJ-140, entre a base do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) e o portal de acesso à cidade.



A Prefeitura informou que os trabalhos serão realizados por meio de uma parceria, em que o Estado vai ceder o material e o município ficará responsável pela mão de obra. A reunião contou com a presença do prefeito Marcelo Magno e do secretário municipal de Obras, Pedro Caju.