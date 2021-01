Por O Dia

Publicado 22/01/2021 07:00

ARRAIAL DO CABO – Após o recebimento de 310 doses da vacina contra a Covid-19 , a cidade de, na Região dos Lagos do Rio, iniciou nesta sexta-feira (22), o terceiro dia de vacinação. Nesta primeira etapa, estão sendo imunizadas as pessoas que atuam na linha de frente no combate à pandemia e, segundo o município, o estoque de doses deve durar até a próxima terça-feira (26).