Corpo foi encontrado na praia dos Anjos Foto: Reprodução / Redes Sociais

Por O Dia

Publicado 23/01/2021 10:12 | Atualizado 23/01/2021 13:30

ARRAIAL DO CABO - O corpo de um homem foi encontrado no início da manhã deste sábado (23), na praia dos Anjos, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio. Segundo a Polícia Militar, os agentes foram acionados por moradores para o local por volta das 5h30. A vítima ainda não foi identificada.



O caso foi registrado na 132º Delegacia Policial. As circunstâncias da morte ainda não foram esclarecidas. De acordo com a Polícia Civil, o corpo é de um homem branco, magro, com sinais de violência. O corpo foi removido do local por volta das 7h, segundo a PM, e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Macaé, no litoral Norte Fluminense.