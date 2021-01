Material foi levado para a delegacia Foto: Divulgação / Polícia Militar

ARRAIAL DO CABO – Um adolescente foi apreendido por tráfico de drogas, neste domingo (24), em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio. Segundo a Polícia Militar, com ele foram encontradas 14 buchas de maconha. O suspeito foi conduzido para a 132ª Delegacia Policial, onde a ocorrência foi registrada.

Segundo a PM, os agentes faziam um patrulhamento pela cidade quando avistaram dois suspeitos de tráfico de drogas. Ao perceberem a aproximação da viatura, ambos começaram a correr, mas um deles acabou detido. O segundo suspeito conseguiu fugir e não foi encontrado. Além das buchas de maconha, os policiais também apreenderam R$ 30 em espécie e um celular.