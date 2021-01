Bandido invadiu casas em Arraial do Cabo, Búzios e Cabo Frio Foto: Divulgação

Publicado 26/01/2021 10:58

ARRAIAL DO CABO – Um jovem de 26 anos foi preso nessa segunda-feira (25), suspeito de praticar vários furtos a residências, na Região dos Lagos do Rio. Segundo a Polícia Civil, o bahiano Ariston dos Santos Oliveira agia na maior parte das vezes à noite, nas cidades de Arraial do Cabo, Cabo Frio e Armação dos Búzios, onde ele estava morando há cerca de dois meses.

Na residência em que o criminoso estava vivendo, em Geribá, os policiais encontraram computadores, celulares, perfumes, relógios, cartões de banco, óculos escuros e roupas, que haviam sido roubados horas antes. Ainda de acordo com a polícia, na delegacia, o rapaz confessou os crimes e disse que havia invadido pelo menos cinco imóveis, desde que chegou à região.



"Conseguimos identificá-lo e traçar seu modo de ação a partir de imagens de câmeras de segurança. Além de invadir as casas e cometer furtos, quando as vítimas estavam dormindo ou com os imóveis vazios, ele também cometia roubos. Quando se deparava com os moradores, ele simulava que estava armado", afirmou a delegada titular da 132ª Delegacia Policial, Patrícia Aguiar.



Além da delegacia de Arraial do Cabo, a operação para prender o criminoso também teve o apoio das delegacias de Cabo Frio e Búzios, onde quatro vítimas, moradoras dos bairros de Geribá e Manguinhos, procuraram a Polícia Civil e reconheceram os objetos que haviam sido roubados.