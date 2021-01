Crimes foram flagrados por câmeras de segurança Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 26/01/2021 20:50

ARRAIAL DO CABO – Uma ação da Polícia Civil prendeu nessa segunda-feira (25), um jovem de 26 anos, suspeito de cometer vários furtos a residências nas cidades de Arraial do Cabo, Búzios, e Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio. Os vídeos que flagraram os crimes foram registrados por câmeras de segurança e mostram que em alguns casos, o homem conseguia entrar nas residências depois de “escalar” as paredes do imóvel. As imagens foram divulgadas pela polícia. Veja o vídeo: