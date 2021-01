Reunião teve presença do secretário municipal de Turismo, Marco Simas Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 28/01/2021 11:20

ARRAIAL DO CABO – Representantes da Prefeitura de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, estiveram nessa terça-feira (26), no Instituto Estadual de Engenharia e Arquitetura (IEEA). O encontro foi para buscar um acordo que vai possibilitar a elaboração do Projeto de Sinalização Turística e de Trânsito no Município.

Segundo o secretário de Turismo, Marco Simas, o projeto será feito conforme um estudo técnico e de mapeamento do território do município, abrangendo, inclusive, os distritos e as áreas da Lagoa de Araruama, que fazem parte da cidade.



Publicidade

“A ideia é fomentar a atividade turística da cidade, atentando para a necessidade de orientar condutores de veículos a identificar as vias, destinos e locais de interesse dentro do perímetro urbano, facilitando a localização dos diversos pontos e atrativos turísticos”, esclareceu Marco Simas.



Ainda de acordo com a Secretaria Municipal de Turismo, o projeto prevê sinalização horizontal, vertical, de regulamentação, travessia de pedestres, semafórica e interpretativa. Ainda não há previsão de quando a cidade vai receber a nova sinalização.