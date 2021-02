Preso foi levado para a 126ª Delegacia Policial, em Cabo Frio Foto: Lucas Madureira

Por O Dia

Publicado 01/02/2021 12:34

ARRAIAL DO CABO – Um homem condenado por tráfico de drogas e que estava foragido da Justiça, foi preso nessa sexta-feira (29), na Praia Grande, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio. De acordo com a Polícia Civil, o homem foi localizado após um levantamento de dados do Setor de Inteligência da 126ª Delegacia Policial, em Cabo Frio.



Ainda segundo a Polícia Civil, o mandado de prisão condenatória foi expedido pela Comarca de São Pedro da Aldeia. O DIA não conseguiu contato com a defesa do preso.