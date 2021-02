Material apreendido foi encaminhado com os presos para a delegacia de Arraial do Cabo Foto: Divulgação

Publicado 02/02/2021 14:34

ARRAIAL DO CABO – Dois suspeitos de tráfico de drogas foram presos nessa segunda-feira (1º), após uma troca de tiros com policiais militares, no Morro da Cabocla, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio. Segundo a PM, na casa em que eles estavam foram encontrados 597 pinos de cocaína, 90 tiras de maconha, 589 pinos para endolação e um simulacro de pistola.

Ainda de acordo com a PM, após uma denúncia de que suspeitos estariam atuando no tráfico de drogas, em uma casa, no Morro da Cabocla, os agentes seguiram para o local e foram recebidos a tiros pelos criminosos. Os policiais revidaram a ação e houve confronto. A PM informou que, pelo menos três suspeitos conseguiram fugir pelo teto da casa e outros dois acabaram presos.



Além das drogas, os policiais também apreenderam cerca de R$ 40, em espécie. Os dois presos e o material apreendido foram encaminhados para a 132ª Delegacia Policial, em Arraial do Cabo, onde o caso foi registrado. O DIA não conseguiu contato com a defesa dos presos.