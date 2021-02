Material apreendido foi encaminhado para a delegacia Foto: Divulgação

Publicado 04/02/2021 09:55

ARRAIAL DO CABO – Um suspeito de tráfico de drogas foi preso em flagrante, na noite dessa quarta-feira (3), no bairro Praia dos Anjos, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio. Segundo a Polícia Militar, com ele foram apreendidos 34 pinos de cocaína e um tablete de maconha.

Segundo a PM, os agentes receberam informações de que um homem estaria atuando no tráfico de drogas na Rua Joaquim Martins Filho. A PM informou ainda que, ao chegar ao local, os policiais abordaram o suspeito, que tentou se desfazer da sacola onde estavam os entorpecentes, mas acabou preso.



O suspeito e o material apreendido foram encaminhados para a 132ª Delegacia Policial, onde o caso foi registrado. O DIA não conseguiu contato com a defesa do preso citado na reportagem.