Segundo o órgão, durante a vistoria foram identificadas diversas irregularidades Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 04/02/2021 14:48

ARRAIAL DO CABO – Três agências bancárias de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, foram autuadas pelo Procon nesta quinta-feira (4). A ação foi resultado de um trabalho conjunto do Procon Estadual do Rio de Janeiro (Procon-RJ), em parceria com o Procon municipal da cidade.



De acordo com o órgão, vinculado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, durante uma vistoria às agências do Banco do Brasil, Bradesco e Itaú foram identificadas diversas irregularidades que infringem leis estaduais.

Segundo o Procon, a agência do Bradesco, além de não autenticar o pagamento no próprio boleto, não havia banheiros destinados ao público, nem identificação de distanciamento nos assentos de espera, assim como o controle através de senha numérica, ou outro meio, do tempo de espera na fila.



“No momento em que os fiscais estavam na agência uma senhora aguardava há mais de 30 minutos. Os consumidores, ao entrarem na agência, são orientados a utilizarem o caixa eletrônico, não sendo permitido acesso ao caixa presencial. Por conta disso, o consumidor era obrigado a aguardar em pé, fazendo aglomeração, antes da porta giratória”, afirmou o Procon.



Já na agência do Itaú, a autenticação do pagamento não é efetuada no próprio boleto, o que infringe a Lei Estadual de nº 6575/13. Além disso, no local não havia caixa eletrônico adaptado e o guarda-volumes não possuía chave individual que possa ficar com o consumidor, conforme determina a Lei Estadual de nº 6503/13.

Na agência do Banco do Brasil, o Procon informou que os agentes identificaram a ausência de funcionários organizando a fila externa do banco, que gerava aglomeração de consumidores. Além disso, ainda segundo o Procon, também não havia divisória de proteção nos caixas presenciais, guarda-volumes, nem cartaz informando o não recebimento de determinadas contas de consumo, entre outras irregularidades.



O Procon informou que as três agências foram autuadas e que elas têm 15 dias para apresentar suas respectivas defesas. O DIA tenta contato com a assessoria das agências citadas na reportagem.



TRÊS ÔNIBUS INTERNDITADOS EM CABO FRIO



Na cidade vizinha, em Cabo Frio, os agentes do Procon interditaram três ônibus nesta quinta-feira (4), por ferrugem na parte interna e acionamento de parada inoperante. Durante a vistoria, também foram constatados bancos soltos, elevador sem lubrificação, lanterna e seta queimadas. Ao todo 11 ônibus foram fiscalizados e apenas três estavam adequados para o transporte de passageiros. O DIA tenta contato com a viação Salineira, responsável pelo transporte público na Região dos Lagos.