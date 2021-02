Material apreendido foi levado para a delegacia Foto: Divulgação / Polícia Militar

Por O Dia

Publicado 10/02/2021 20:28

ARRAIAL DO CABO – Dois jovens de 22 anos, suspeitos de tráfico de drogas, foram presos nesta terça-feira (9), em uma residência do bairro Praia Grande, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio. Segundo a Polícia Militar, com eles foram apreendidos três quilos de maconha, 10 balas de LSD, uma balança de precisão e material usado para a endolação dos entorpecentes.

A PM informou que os rapazes foram encontrados após uma denúncia de que jovens estariam em uma casa fazendo a endolação de drogas. Ainda conforme a PM, quando os agentes chegaram ao local, flagraram os jovens com os materiais entorpecentes. Os detidos, as drogas, e os objetos apreendidos foram encaminhados para a 132ª Delegacia Policial, em Arraial do Cabo.



Publicidade

De acordo com a Polícia Civil, os suspeitos foram autuados por tráfico de drogas e associação para o tráfico e permaneceram presos.