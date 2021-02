Por O Dia

Publicado 14/02/2021 20:35

ARRAIAL DO CABO – A Polícia Militar reforçou a segurança com bases fixas da corporação durante o período de Carnaval, em diversos pontos de, na Região dos Lagos do Rio. Segundo o(BPM), responsável pelo patrulhamento na Região dos Lagos, foram instalados trailers da PM no distrito de Monte Alto, na Praia Grande e na Praça do Cova, localizada no Centro da cidade.Ainda de acordo com a PM, o patrulhamento também conta com o apoio de agentes e viaturas da Tropa de Choque da corporação. O objetivo é coibir ações criminosas durante o período de feriado prolongado. Na cidade, o município decidiu suspender as comemorações para evitar aglomeração de pessoas e reduzir o risco de transmissão daO número de policiais que estão nas ruas não foi informado, mas a decisão de reforçar o policiamento na cidade ocorre após Arraial do Cabo se tornar palco de diversos confrontos armados nas últimas semanas, como o que aconteceu na última segunda-feira (8), no distrito de Monte Alto, quando o cabo da PM Rodolfo José de Souza Brito acabou baleado por criminosos durante uma ação contra o tráfico de drogas na localidade. O policial segue internado.Durante o réveillon deste ano, três pessoas morreram, incluindo um policial militar reformado , após uma confusão na praia de Monte Alto. Um adolescente de 15 anos, suspeito de participação no crime, foi apreendido pela Polícia Civil.