Zeu estava foragido desde outubro do ano passado, quando teria mandado matar uma jovem de 23 anos Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 17/02/2021 13:01 | Atualizado 17/02/2021 15:25

ARRAIAL DO CABO - Um homem que estava foragido da Justiça foi preso nesta quarta-feira (17), no Morro da Cabocla, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio. De acordo com a Polícia Civil, Elizeu Silveira dos Santos, conhecido como Zeu, é apontado como o chefe do tráfico de drogas na comunidade e estava sendo procurado desde outubro do ano passado.



Com o traficante, que estava dormindo em casa quando os policiais chegaram, foram apreendidas duas pistolas, um revólver, além de grande quantidade de munição, maconha, cocaína e rádios comunicadores. A ação para prender o criminosos teve a participação de agentes das polícias Civil e Militar e do Ministério Público Estadual (MPE-RJ).

Armas, munições e drogas foram encontradas na casa do criminoso, no Morro da Cabocla Foto: Divulgação / Polícia Civil

De acordo com a Polícia Civil, Zeu é suspeito de ter mandado matar uma jovem, de 23 anos, com quem já tinha tido um relacionamento. O crime aconteceu em outubro do ano passado. Na ocasião, a jovem foi agredida e baleada com um tiro na perna, durante um baile funk na comunidade, mas conseguiu fugir do local e pedir ajuda da polícia.



"Estávamos, desde outubro do ano passado, em busca desse criminoso, que é extremamente violento. Ele possui diversas passagens pela polícia, inclusive por homicídios e tentativa de feminicídio, e vinha aterrorizando a comunidade", disse a delegada titular da 132ª Delegacia Policial, Patrícia Aguiar, responsável pelas investigações do caso.



Ainda de acordo com a delegada, Zeu possui uma ficha criminal extensa, que inclui, além de homicídios e tentativa de feminicídio, lesão corporal, tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo. O criminoso já havia sido preso, mas havia deixado a penitenciária em janeiro do ano passado.