Instrumentos são encontrados abandonados em Arraial do Cabo

ARRAIAL DO CABO – Servidores da Prefeitura de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, encontraram em uma sala desativada do Estádio Municipal Hermes Barcellos, cerca de 30 instrumentos musicais abandonados. Segundo a Superintendência Municipal de Cultura, entre os instrumentos encontrados, estão: violino, lira corneta, trompete, pratos, bateria, pratos, dentre outros.



Ainda segundo a repartição pública, os instrumentos foram encontrados durante uma vistoria realizada no local na última quinta-feira (11), e uma grande parte deles está em péssimo estado de conservação. O superintendente municipal de Cultura, Max Magalhães, informou que os instrumentos serão restaurados para serem reutilizados pela banda marcial do município, que está desativada há mais de quatro anos.

INSCRIÇÕES PARA DIVERSAS ATIVIDADES CULTURAIS



"Isso aqui existe uma história, isso aqui mudou e transformou a vida de muita gente (jovens e adultos). Junto com a minha equipe da Cultura, vamos restaurar todos os instrumentos e resgatar a banda marcial novamente sim! Vamos voltar com muito barulho", garantiu Max Magalhães, em uma publicação divulgada em seu perfil, nas redes sociais.