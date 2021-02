Animais foram devolvidos à natureza Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 19/02/2021 09:10



ARRAIAL DO CABO – Uma família de gambás foi resgata nessa quinta-feira (18), no quintal de uma residência do distrito de Figueira, em Arraial do Cabo na Região dos Lagos do Rio. De acordo com a Prefeitura, agentes da Secretaria Municipal do Ambiente foram acionados por moradores para a Rua São José, onde recolheram os mamíferos e conduziram ao animais até uma área de restinga, onde eles foram devolvidos à natureza.



A Prefeitura reforça à população que denúncias relacionadas ao Meio Ambiente podem ser feitas por meio do WhatsApp: (22) 9 9936-1255.