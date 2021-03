Diversas autoridades participaram da reunião, realizada no gabinete do prefeito Foto: Divulgação

Publicado 10/03/2021 15:15

ARRAIAL DO CABO – Representantes da Prefeitura de Arraial do Cabo se reuniram nessa terça-feira (9), com integrantes da Polícia Civil, Capitania dos Portos e Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), para discutirem a organização do setor náutico no município, incluindo as atividades turísticas e de pesca.

De acordo com a Prefeitura, o município está planejando um Termo de Cooperação Técnica, para ordenar as atividades. Sem dar detalhes sobre que tipo de medidas estaria previstas no documento, o município informou apenas que a reunião aconteceu no gabinete do prefeito da cidade, Marcelo Magno, e que o termo terá ainda a participação da Polícia Federal.



Participaram do encontro, representantes da Marinha; o presidente da Fundação Instituto de Pesca de Arraial do Cabo (Fipac), Rodrigo Félix; o secretário municipal de Segurança Pública, Daniel Bandeira; além do delegado de Polícia Civil, Ruchester Marreiros; o delegado da Capitania dos Portos de Cabo Frio, comandante Geraldo Henrique; e o chefe do ICMBio, Jailton Dias.