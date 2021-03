Ainda não há previsão de quando a cidade irá receber novas doses Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 15/03/2021 13:30

ARRAIAL DO CABO – A cidade de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, anunciou nesta segunda-feira (15), que suspendeu a vacinação de idosos contra a Covid-19, por falta de doses no município. De acordo com a Prefeitura, o município aguarda o recebimento de novas doses do imunizando para continuar com a vacinação de idosos com 76 e 77 anos, que seriam imunizados nesta terça (16) e quarta-feira (17).

Ainda segundo o município, a suspensão é necessária porque o município recebeu na semana passada da Secretaria de Estado de Saúde, apenas 230 das 530 doses da vacina que eram previstas. “As vacinas são encaminhadas aos municípios pela Secretaria de Estado de Saúde, que, por sua vez, as recebe do Ministério da Saúde. Assim que chegarem novas doses da vacina contra a Covid-19 divulgaremos nas mídias oficiais da Prefeitura o calendário com as faixas etárias”, informou o município, por meio de uma nota à imprensa.