Aulas acontecem no Centro e nos distritos de Monte Alto, Figueira e Caiçara Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 16/03/2021 15:30

ARRAIAL DO CABO – A cidade de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, está oferecendo cerca de 20 modalidades esportivas gratuitas para crianças e adolescentes com idade entre 5 e 17 anos. Segundo a Prefeitura do município, entre as atividades esportivas oferecidas, estão: ginástica, treinamento funcional, hidroginástica, futebol, futsal, futevôlei, voleibol, jiu-jitsu, muaythai, tênis, basquete, basquete em cadeira de rodas e atletismo.

As atividades acontecem de segunda-feira a sábado, no Estádio Municipal Hermes Barcellos, Parque Público da Prainha e nos distritos de Monte Alto, Figueira e Caiçara. A iniciativa é coordenada pela Superintendência Municipal de Esportes, e de acordo com a Prefeitura, as atividades respeitam todos os protocolos de prevenção a Covid-19, como aferição da temperatura corporal, álcool em gel e exigência da máscara.



Publicidade

As inscrições para participar do projeto podem ser feitas no Estádio Municipal Hermes Barcellos, no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de Monte Alto e Figueira e na Associação dos Moradores do Caiçara, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.



A Prefeitura informou que, para se inscrever é preciso apresentar cópia dos seguintes documentos: RG do aluno ou responsável; comprovante de residência; declaração escolar; e 1 foto 3x4.