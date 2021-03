Resíduos foram coletados por agentes da Prefeitura e pesquisadores do IFRJ (Foto: Divulgação)

Por O Dia

Publicado 17/03/2021 07:15

ARRAIAL DO CABO – Agentes da Secretaria do Ambiente de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, e pesquisadores do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ), coletaram esta semana resíduos do fundo do canal da Praia dos Anjos e da lagoa do Parque Público da Prainha. Segundo o município, a ação visa realizar um estudo cujo objetivo é conhecer as características do resíduo encontrado no solo, para auxiliar na determinação do local adequado para destiná-lo.

A Prefeitura informou que a realização do estudo conhecido como granulometria faz parte de uma das etapas dos projetos de desassoreamento do canal da Praia dos Anjos e da lagoa do Parque Público da Prainha, da agenda ambiental urbana do município. Ainda de acordo com a Prefeitura, o desassoreamento desses locais contribui para a melhoria do escoamento das águas de pluviais e para a conservação ambiental dos mares.