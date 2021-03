Suspeito foi levado para a 132ª Delegacia Policial, em Arraial do Cabo Foto: Reprodução / Redes Sociais

Publicado 18/03/2021 18:45 | Atualizado 18/03/2021 18:57

ARRAIAL DO CABO – A Polícia Civil cumpriu nessa terça-feira (16), um mandado de prisão contra um homem de 46 anos, que estava foragido da Justiça, por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio. Segundo a polícia, o suspeito foi encontrado pelos agentes na Rua Campos Sales, no Centro da cidade.

O homem foi levado para a 132ª Delegacia Policial, responsável pelas investigações do caso, e transferido nessa quarta-feira (17), para um presídio na capital do Rio. O DIA não conseguiu contato com a defesa do preso.