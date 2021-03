Drogas e materiais roubados foram encontrados em residência do Morro da Boa Vista Foto: Divulgação / Polícia Militar

Por O Dia

Publicado 21/03/2021 11:30

ARRAIAL DO CABO – Uma ação da Polícia Militar prendeu, nesse sábado (20), dois jovens suspeitos de terem assaltado a uma loja de departamentos, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio. De acordo com a PM, com os suspeitos foram apreendidos 18 aparelhos celulares, TV, tablet e notebook, roubados, além de cerca de 2.622 pinos de cocaína.

Segundo a PM, os agentes conseguiram encontrar os suspeitos após uma denúncia de que criminosos estariam atuando no tráfico de drogas no local conhecido como Morro da Boa Vista. Ainda conforme a corporação, ao chegar ao endereço, os policiais entraram no imóvel e conseguiram localizar os suspeitos, com os aparelhos roubados e entorpecentes.



Publicidade

Os presos e os materiais apreendidos foram levados para a 132ª Delegacia Policial, em Arraial do Cabo, e transferidos para a Central de Flagrantes, em Cabo Frio, onde permanecem detidos, até serem transferidos para um presídio na capital do Rio. O DIA não conseguiu contato com a defesa dos presos.



A PM informou ainda que o gerente da loja de departamentos foi chamado na delegacia e reconheceu um dos suspeitos de praticar o assalto ao estabelecimento, na última quarta-feira (17). O DIA tenta contato com a loja de departamentos, para obter mais informações sobre o caso.