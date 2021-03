Trabalho tem o objetivo de manter a preservação ambiental do município Foto: Divulgação

Publicado 21/03/2021 18:30 | Atualizado 21/03/2021 18:32

ARRAIAL DO CABO – Duas construções que foram erguidas de forma irregular em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, foram demolidas neste domingo (21), por agentes da Guarda Marítima Ambiental. De acordo com a Prefeitura, uma construção estava às margens da Lagoa de Araruama, no distrito de Figueira, e a outra estava na Praia do Pontal. O município informou ainda que as ações são feitas regularmente com o objetivo de manter a preservação ambiental do município.