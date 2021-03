Número de infectados representa aumento de mais de 300%, quando comparado com período de 15 dias antes Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 23/03/2021 12:45

ARRAIAL DO CABO – A cidade de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, confirmou nessa segunda-feira (22), 94 novos casos da Covid-19, nos últimos 15 dias. Os dados representam um aumento de mais de 300%, se comparado com o período de 15 dias antes, entre 7 de março a 21 de fevereiro, quando foram registrados apenas 25 novos casos de coronavírus.

As informações estão disponíveis no painel epidemiológico, que mostra o avanço da Covid-19, no município. De acordo com a estatística, o número de pessoas que perderam a vida, devido às complicações causadas pela Covid-19, já chega a 42, desde o início da pandemia.



Para evitar o crescente número de contaminados pela doença na cidade, o município adotou medidas restritivas mais duras, como a proibição de ônibus, micro-ônibus e vans de turismo. Em relação ao turismo náutico, o município permite que as embarcações façam apenas um passeio por dia, com capacidade limitada a 50%, e os turistas só podem entrar na cidade mediante a apresentação de QR Code.



Bares, restaurantes, hotéis e pousadas da cidade, também estão autorizados a funcionar apenas com 50% da capacidade, conforme decreto municipal.