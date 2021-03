Homem foi preso por agentes da Polícia Civil, em residência do bairro Praia Grande Foto: Reprodução / Redes Sociais

Por O Dia

Publicado 24/03/2021 13:45

ARRAIAL DO CABO – Um homem que estava foragido da Justiça há cerca de três anos, por suspeita de roubo, foi preso nesta quarta-feira (24), em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio. Segundo a Polícia Civil, Raimundo Nonato Costa dos Santos, de 44 anos, foi localizado após um trabalho de investigação, e preso em uma residência do bairro Praia Grande.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, a prisão do suspeito, que é natural do Maranhão, foi em cumprimento a um mandado de prisão preventiva, expedido pela Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará, Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. O homem foi levado para a 132ª Delegacia Policial, onde permanece preso.



Publicidade

O DIA não conseguiu contato com a defesa do preso.