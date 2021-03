Vacinação será retomada na próxima terça-feira (30) Foto: Divulgação

Publicado 27/03/2021 23:10

ARRAIAL DO CABO – A cidade de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, recebeu, neste sábado (27), 640 novas doses de vacina contra a Covid-19. Segundo a Prefeitura, entre as doses recebidas pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), 530 são da CoronaVac e 110 da AstraZeneca.

No total, o município informou que já recebeu 3.720 doses das vacinas contra o novo coronavírus, tendo imunizado, segundo a Secretarial Municipal de Saúde, 2.097 pessoas, entre profissionais da área da saúde e idosos.



De acordo com a Prefeitura, as próximas faixas etárias a serem vacinadas são idosos de 70 a 72 anos. Na terça-feira (30), idosos com 72 anos serão imunizados; na quarta-feira (31), será a vez dos idosos com 71 anos; e na quinta-feira (1), idosos com 70 anos receberem o imunizante.