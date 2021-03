Por O Dia

Publicado 30/03/2021 17:00

ARRAIAL DO CABO – A Prefeitura de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, decidiu suspender, por tempo indeterminado, todas as atividades culturais do município, por causa da pandemia da Covid-19. Segundo a Prefeitura, além dos cursos oferecidos pela Superintendência Municipal de Cultura, o cadastro dos artesões do município também foi suspenso.

O município informou ainda que, as inscrições e os cadastros já realizados até o dia 25 de março serão arquivados e validados para o retorno das atividades, assim que for possível.