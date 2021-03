Fabinho era líder comunitário, deixa esposa e uma filha Foto: Reprodução / Redes Sociais

Publicado 30/03/2021 23:55 | Atualizado 31/03/2021 00:30

ARRAIAL DO CABO – O ex-candidato a vereador de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, Fabio Luis Cardoso da Silva (PP), conhecido como Fabinho Sorriso, de 50 anos, morreu nesta terça-feira (30), devido a complicações causadas pela Covid-19. Segundo a família, ele estava internado há cerca de um mês em um hospital de Volta Redonda, no Sul Fluminense.

Sob comoção de amigos e familiares, o sepultamento do corpo de Fabinho aconteceu por volta das 19h15 da noite desta terça, no Cemitério Municipal Princesa Isabel, no Centro de Arraial do Cabo. Devido às recomendações previstas para o sepultamento do corpo de vítimas do novo coronavírus, não houve velório. Fabinho deixa esposa e uma filha.

Fabinho era líder comunitário e fundador da equipe MacLaren, que prestava auxílio para moradores, através de serviços de obra e manutenção pelo município. Nas últimas eleições municipais, Fabinho obteve 167 votos, mas acabou não conseguindo ser eleito.



Nas redes sociais, amigos e familiares lamentaram a morte do líder comunitário. “Deus hoje te convidou pra fazer parte da equipe dos anjos. A equipe MacLaren ficou pequena pra você. Você é grande. Não no tamanho, mas na alegria, na dedicação, na vontade de ajudar! Meu amigo que tanto orou por nós aqui na terra. Olha e ora por nós aí de cima”, escreveu um amigo, nas redes sociais.



MAIS DE 1 MIL CASOS CONFIRMADOS DA COVID-19



Segundo a Prefeitura de Arraial do Cabo, a cidade registra 1.036 casos confirmados da Covid-19, incluindo 47 mortes pela doença, desde o início da pandemia. Ainda de acordo com informações divulgadas no site oficial do município, 100% dos leitos para pacientes com o novo coronavírus seguem ocupados.