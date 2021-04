Por O Dia

Publicado 31/03/2021 18:00

ARRAIAL DO CABO – A Prefeitura de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, decretou ponto facultativo nas repartições públicas municipais nesta quinta-feira (1º). Segundo o município, na data, funcionarão apenas serviços considerados essenciais, como as Secretarias Municipais de Saúde, Serviços Públicos, Segurança Pública, e Desenvolvimento Social.