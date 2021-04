Acesso às praias e a entrada de turistas na cidade continua proibida Foto: Lucas Madureira

Por O Dia

Publicado 03/04/2021 15:15

ARRAIAL DO CABO - A Prefeitura de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, decidiu prorrogar as medidas que proíbem a entrada de turistas na cidade e o acesso às praias, para evitar a transmissão da Covid-19, na cidade. Segundo o município, o Decreto nº 3.292 na edição do Diário Oficial, deste sábado (3).

De acordo com a Prefeitura, o decreto segue as orientações do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPE-RJ), para que os municípios adotem medidas restritivas ao coronavírus, cujo objetivo é evitar a propagação da doença. O Decreto leva em consideração ainda, o Boletim Extraordinário do Observatório Covid-19, da Fiocruz Ministério da Saúde, emitido no último dia 30 de março, que monitora os índices de incidência de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).

Publicidade

Com a prorrogação do Decreto, além da proibição do acesso às praias, também segue proibido o acesso a lagoas do município. Também seguem proibidos passeios de barcos, barcos-táxi, bugres, jardineiras, quadriciclos, mergulhos e acesso de turistas, ainda conforme as determinações previstas no decreto.

As barreiras sanitárias estão mantidas. O Decreto mantém, ainda, o cancelamento de emissões de QR Codes por hospedagem, turismo náutico, restaurantes, aluguel de casas e outros serviços.