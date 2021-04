Por O Dia

ARRAIAL DO CABO – A cidade de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, vacina nesta terça (6) e quarta-feira (7), idosos com 68 e 67 anos de idade, respectivamente, contra a Covid-19. Ainda segundo o município, nestes dois dias idosos e profissionais de saúde já imunizados também vão receber a segunda dose da vacina.

A vacinação acontece das 8h às 16h, em nove pontos diferentes do município. Para receber o imunizante, segundo a Prefeitura, é preciso que o idoso apresente documentos pessoais, como o CPF, cartão SUS e o comprovante de residência. Dependendo do local em que o idoso vá se vacinar, também é preciso fazer o agendamento, conforme orientação da Secretaria Municipal de Saúde.

PONTOS DE VACINAÇÃO

•Escola Adolfo Beranger;

•Associação dos Aposentados e Pensionistas;

•APAE Prainha.



POR AGENDAMENTO

•ESF Sabiá;

•ESF Figueira;

•ESF Monte Alto;

•ESF Boa Vista;

•ESF Cabocla;

•ESF Canaã.