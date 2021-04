Por O Dia

Publicado 07/04/2021 15:15

ARRAIAL DO CABO – A cidade de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, confirmou nessa segunda-feira (5), quatro novas mortes causadas em decorrência da Covid-19, no município, em apenas 24 horas. Segundo a Prefeitura, o número de óbitos saltou de 49 para 53. A informação foi divulgada no painel epidemiológico, que monitora o avanço da doença na cidade.

Ainda conforme o município, o número de casos confirmados do novo coronavírus subiu de 1.091 para 1.110. Já os leitos para pacientes com a doença na cidade seguem com 100% de ocupação. Nessa terça (6) e quarta-feira (7) não houve atualizações no painel epidemiológico.