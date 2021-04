Criminosos teriam saído da comunidade Nova Holanda, na Zona Norte do Rio e seguiam para a Região dos Lagos Foto: Divulgação / Polícia Militar

08/04/2021

ARRAIAL DO CABO – Uma ação conjunta da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Federal e Polícia Militar prendeu na madrugada desta quinta-feira (8), três homens suspeitos de tráfico de drogas, na localidade de Figueira, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio. De acordo com a PM, no carro em que os criminosos estavam foi apreendida uma grande quantidade de drogas, arma, munições, colete a prova de balas e fardas da PM.

Ainda segundo a PM, os criminosos teriam saído da comunidade Nova Holanda, na Zona Norte do Rio, e seguiam em dois carros para a Região dos Lagos, quando foram abordados na RJ-102, após um trabalho de inteligência das forças de segurança. Além da carga de maconha e cocaína e cocaína, no veículo em que os criminosos estavam também foram apreendidos cinco rádios comunicadores.



Os três suspeitos de 50, 22 e 20 anos foram presos em flagrante, indiciados por tráfico de drogas e porte ilegal de arma e permaneceram presos. O DIA não conseguiu contato com a defesa dos presos.