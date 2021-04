Representantes da Prefeitura de Arraial do Cabo participaram do esncontro Foto: Divulgação

ARRAIAL DO CABO – Representantes da Prefeitura de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, participaram nessa quarta-feira (7), do evento de apresentação das diretrizes do Programa Nacional de Escolas Cívico-militares (Pecim), realizado na sede do Comando da Força Aeronaval, em São Pedro da Aldeia. Representantes de outros municípios do Rio beneficiados com o projeto do governo federal, também participaram do evento.

Em Arraial do Cabo, a unidade escolhida para a implementação da escola cívico-militar será o CIEP Municipalizado Cecílio Barros Pessoa. Durante a reunião, o coordenador Nacional do Pecim, junto ao Ministério da Defesa, o capitão de Mar e Guerra, João Carlos Küster Maia, reforçou que o programa prevê algumas normas a serem seguidas, como, por exemplo, contar com a participação da comunidade escolar e dar oportunidade, especialmente aos alunos em situação de vulnerabilidade social.

Segundo a Secretaria Municipal de Educação, o programa vai beneficiar jovens que tenham interesse em ingressar na carreira militar. Além disso, a escola vai passar por adequações na estrutura física, e os profissionais que desejarem fazer parte do programa receberão treinamento específico, ainda de acordo com a Secretaria Municipal de Educação. Ainda não há previsão de quando o novo modelo de ensino seja colocado em prática na unidade.



Ao todo, apenas 74 municípios de todo o Brasil vão receber uma unidade do programa. Além de Arraial do Cabo, os outros municípios do Rio de Janeiro que foram contemplados, são: Angra dos Reis, Nova Iguaçu, Queimados, São Gonçalo e São Pedro da Aldeia.



O QUE É PECIM



O PECIM é uma ação do MEC, em parceria com o Ministério da Defesa, que visa contribuir para a melhoria da educação básica do Brasil, a partir da implantação do modelo MEC de Escolas Cívico-Militares (Ecim). Esse modelo é centrado na melhoria de gestão nas áreas educacional, didático-pedagógica e administrativa, sendo baseado no padrão de alto nível dos colégios militares do Exército, das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares.