Imunização acontece das 9h às 14h Foto: Lucas Madureira

Por O Dia

Publicado 12/04/2021 15:45

ARRAIAL DO CABO – A cidade de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, vacina nesta terça (12), quarta (13), e quinta-feira (15), profissionais da área de segurança e de salvamento, contra a Covid-19. Segundo a Prefeitura, a imunização será das 9h às 14h, na sede da Guarda Civil Municipal, e é preciso agendar o atendimento na própria corporação, para receber a dose.

Ainda de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, também nesta terça e quarta-feira, os idosos que já foram imunizados com a primeira dose, poderão receber a segunda dose da vacina, em três locais diferentes: Escola Municipal Adolpho Beranger; Escola Municipal João Torres, na Prainha; e Associação dos Aposentados e Pensionistas, das 9h às 14h.

Publicidade

O município informou que, os idosos que se vacinaram nas Estratégias de Saúde da Família (ESFs), a unidade vai entrar em contato para agendar a aplicação da segunda dose. A Secretaria Municipal de Saúde esclarece ainda que, assim que chegarem novas remessas da vacina contra o novo coronavírus, o município dará prosseguimento ao calendário de imunização.