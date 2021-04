PM informou que agentes estão em diversos pontos da cidade para garantir o direito de ir e vir Foto: Divulgação / Polícia Militar

Por O Dia

Publicado 14/04/2021 14:10

ARRAIAL DO CABO – A Polícia Militar reforçou o policiamento em algumas comunidades de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, desde a manhã desta quarta-feira (14), após um suposto toque de recolher que teria sido anunciado em redes sociais. Segundo a PM, os agentes estão no bairro Sítio e no Morro da Cabocla, para garantir o direito de ir e vir dos moradores.

Segundo os moradores, o suposto toque de recolher teria sido uma retaliação à morte de um suspeito de tráfico, baleado por policiais militares, durante uma ação, nessa terça-feira (13), no Morro da Cabocla. Com o suspeito, que chegou a ser socorrido, foi apreendida uma arma e drogas. O caso está sendo investigado pela 132ª Delegacia Policial.