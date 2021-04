Um dos veículos apreendidos possuía 32 botijões de gás Foto: Divulgação / Polícia Civil

ARRAIAL DO CABO – Dois homens de 34 e 40 anos foram presos em flagrante, nessa quarta-feira (14), transportando gás de cozinha de forma irregular, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio. Segundo a Polícia Civil, os produtos inflamáveis estavam em dois carros: um com uma carga excessiva, contendo 32 botijões de gás, e o outro com 11 botijões de gás, ambos, em desacordo com a regulamentação vigente.



De acordo com a Polícia Civil, durante a fiscalização os agentes constataram que o transporte do produto não obedecia alguns requisitos exigidos pela Agência Nacional do Petróleo (ANP), e que um dos veículos apreendidos também não apresentava a sinalização referente ao produto transportado. O transporte das mercadorias de maneira irregular representa alto risco de explosão.

Os dois homens foram indiciados pelo crime contra a ordem econômica, ainda conforme a Polícia Civil. Um deles foi liberado para responder ao processo em liberdade, após o pagamento de fiança de cerca de R$ 9 mil. Já para o outro, foi imposta fiança de R$ 46 mil, e, como o valor não foi pago, o homem permaneceu preso. O caso foi registrado na 132ª Delegacia Policial. O DIA não conseguiu contato com a defesa dos dois homens citados na reportagem.