Tartaruga foi levada para o Centro de Tratamento de Animais, em Araruama Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 17/04/2021 11:15

ARRAIAL DO CABO – Uma tartaruga-verde (Chelonia mydas), espécie ameaçada de extinção, foi encontrada encalhada nessa sexta-feira (16), nas areias da Prainha, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio. Segundo a Prefeitura, o animal foi resgatado por agentes ambientais e encaminhado para o Centro de Tratamento de Animais, em Araruama, onde deve passar por alguns exames antes de ser devolvido ao seu habitat natural.

Conforme uma análise preliminar, o animal estava em boas condições físicas, hidratado e sem ferimentos. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, todas as espécies de tartarugas marinhas estão ameaçadas de extinção, e a tartaruga-verde é tida como “em perigo”.