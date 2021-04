Por O Dia

Publicado 19/04/2021 10:30

ARRAIAL DO CABO – A cidade de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, recebeu nesse domingo (19), 950 novas doses de vacinas contra a Covid-19. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, ao todo, o município já imunizou 4.915 pessoas contra o novo coronavírus, desde o início da campanha, entre idosos, profissionais da saúde e agentes de segurança pública.

De acordo com a Prefeitura, entre as últimas doses dos imunizantes recebidos, 490 são da AstraZeneca e 460 da CoronaVac. A vacinação continua nesta semana, das 9h às 16h. O calendário é divulgado no site oficial da Prefeitura.