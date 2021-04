Atendimento é de segunda a sexta, das 9h às 12h, com exceção dos dias 21 e 22 de abril, em função dos feriados Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 19/04/2021 23:55 | Atualizado 20/04/2021 01:16

ARRAIAL DO CABO – A Prefeitura de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, vacinou nesse sábado (17), mais de 5 mil cães e gatos contra a raiva. Segundo o município, a vacina antirrábica continua por mais duas semanas e, quem ainda não conseguiu imunizar o animal de estimação, deve procurar o Setor de Combate e Controle de Vetores, no Parque Público.

De acordo com a Prefeitura, o atendimento é de segunda a sexta, das 9h às 12h, com exceção dos dias 21 e 23 de abril, em função dos feriados. O trabalho de imunização dos animais é realizado pela Coordenação de Vigilância Ambiental em Saúde, em conjunto com o Setor de Combate e Controle a Vetores.