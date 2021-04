Por O Dia

20/04/2021

ARRAIAL DO CABO – Idosos com 63 anos de idade vão receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, nesta quarta-feira (21), feriado de Tiradentes. A imunização acontece em diferentes pontos de vacinação, das 9h às 16h.

De acordo com a Prefeitura, serão três polos de vacinação, além das unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESFs), onde o atendimento será feito mediante agendamento.



•Escola Municipal Adolpho Beranger, Canaã;

•Associação dos Aposentados e Pensionistas, Praia dos Anjos;

•Escola Municipal João Torres, Prainha;

•ESF (por agendamento na própria unidade).