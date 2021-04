Jovem foi levado para a 132ª Delegacia Policial Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 21/04/2021 10:00 | Atualizado 21/04/2021 10:00

ARRAIAL DO CABO - Um jovem de 17 anos foi apreendido nessa terça-feira (20), por tráfico de drogas, no bairro Prainha, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio. Segundo a PM, o suspeito foi flagrado na Rua Nossa Senhora dos Remédios com 12 cápsulas de cocaína e cerca de R$ 40, em espécie. Segundo a PM, o menor foi levado para a 132ª Delegacia Policial, e permaneceu apreendido. O DIA não conseguiu contato com a defesa do rapaz.