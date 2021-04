Por O Dia

Publicado 21/04/2021 10:15

ARRAIAL DO CABO – A Prefeitura de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, transferiu desta quarta (21) para quinta-feira (22), o feriado de Tiradentes. A decisão foi divulgada no Diário Oficial do município, através do Decreto nº 3.306. Segundo a Prefeitura, nesta quarta, as repartições públicas do município e o comércio funcionam normalmente.

Ainda de acordo com a Prefeitura, na quinta e sexta-feira (23), Dia de São Jorge, funcionarão apenas serviços considerados essenciais, como as secretarias de Saúde, Serviços Públicos, Segurança Pública, Desenvolvimento Social e Turismo.