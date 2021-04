Uma das propostas apresentadas na reunião foi a revitalização da escadaria de acesso à praia Foto: Divulgação

Publicado 23/04/2021 17:00 | Atualizado 23/04/2021 17:13

ARRAIAL DO CABO – Representantes da Prefeitura de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, participaram de uma reunião nessa quinta-feira (22), para discutir o ordenamento do Parque da Costa do Sol e das Prainhas do Pontal do Atalaia. Segundo a Prefeitura, o objetivo é organizar a região para reduzir os impactos ambientais e manter a preservação da área.

Segundo a Prefeitura, uma das propostas apresentadas durante a reunião, foi a realização de um novo cadastramento dos ambulantes que trabalham na praia e a revitalização da escadaria de acesso. Participaram da reunião, representantes da Secretaria Municipal do Ambiente e Saneamento, além de representantes do Parque, da Fundação Municipal de Meio Ambiente e da Fiscalização de Posturas.

Reunião teve a participação de representantes de diferentes setores Foto: Divulgação