Publicado 25/04/2021 15:15

ARRAIAL DO CABO – Uma professora de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, morreu nessa sexta-feira (23), devido a complicações causadas pela Covid-19. Segundo a Prefeitura, Adir Firmo Alves da Cunha, de 58 anos, também atuava como presidente Conselho Municipal de Educação (CME) e diretora geral da Creche Municipal Vicente Rodrigues, no bairro Boa Vista.

Amigos, familiares e ex-alunos prestaram homenagens à professora nas redes sociais. O Sindicato dos Profissionais da Educação (SEPE) Lagos e a Secretaria Municipal de Educação divulgaram notas de pesar, lamentando a morte da servidora pública.

“Adir será para sempre lembrada pela afetividade que tratava aos amigos e aos desconhecidos, pelo respeito ao próximo, pela fé a Deus e por seu amor a Educação. Adir, a Educação e principalmente aqueles que lhe conheceram perdem um ser humano incrível, porém, temos a plena certeza, que seu legado jamais será esquecido”, diz um trecho da publicação divulgada pela Secretaria Municipal de Educação.