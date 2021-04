Ouvidoria Itinerante foi realizada na sede do Procon Foto: Divulgação

Publicado 27/04/2021 01:30

ARRAIAL DO CABO – A cidade de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, recebeu nessa segunda-feira (26), o projeto Ouvidoria Itinerante da Prolagos, concessionária responsável pelos serviços de saneamento básico na região. A iniciativa prevê que usuários possam esclarecer dúvidas relacionadas aos valores de contas, renegociar dívidas, entre outros.

O atendimento foi realizado entre 13h e 17h, na sede do Procon do município, localizada na Avenida Leonel de Moura Brizola, s/n, Centro da cidade. A Ouvidoria Itinerante é um acordo de cooperação mútua e os atendimentos serão realizados mensalmente. As próximas datas serão divulgadas nas redes sociais da Prolagos e da Prefeitura de Arraial do Cabo.