Mudanças climáticas teriam motivado o adiamento do início da obra, segundo a Prefeitura Foto: Lucas Madureira

Por Lucas Madureira

Publicado 28/04/2021 23:15

ARRAIAL DO CABO – A Prefeitura de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, decidiu adiar o início da obra de contenção na RJ-140, na altura da Prainha. A intervenção estava prevista começar na última segunda-feira (26), mas o município decidiu adiar para o próximo dia 3 de maio, devido a não conclusão do trabalho de infraestrutura da via alternativa que vai receber o trânsito durante a realização da obra no trecho do principal acesso à cidade.

O local cedeu devido às fortes chuvas que ocorreram em maio de 2019, e a via corria risco de desmoronar. O DIA Ainda segundo o município, as mudanças climáticas dos últimos dias também motivaram o adiamento. A Prefeitura disse que enviou um ofício para o Departamento de Estradas e Rodagem (DER), sinalizando os imprevistos.

