Publicado 30/04/2021 13:35

ARRAIAL DO CABO – Um jovem de 18 anos foi apreendido nessa quinta-feira (29), por suspeita de ter participado da tentativa de homicídio contra um cabo da polícia militar, em fevereiro deste ano, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio . Segundo a Polícia Civil, o suspeito, conhecido como Ligeirinho, foi abordado na praça do distrito de Monte Alto.